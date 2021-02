RC Lens : les Sang et Or marchent dans les traces du Stade de Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Et de 40 ! Le RC Lens a tteint la barre des 40 points dimanche en s'imposant face à la lanterne rouge, Dijon. Après 26 journées, le RCL pointe à la 5e place. Un parcours remarquable pour un promu. Et quasiment un record, même.

En effet, comme le révèle le site Stats du Foot, ces dix dernières années, seuls l'AS Monaco, en 2013-14, et le Stade de Reims, en 2018-19, ont fait mieux que les Sang et Or. Remarquable !