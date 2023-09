RC Lens : les Sang et Or ne se rassurent pas vraiment en amical

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Auteur d'un début de saison catastrophique, le RC Lens, qui pointe à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1 après quatre journées disputées, a profité de la trêve internationale du mois de septembre pour disputer un match amical ce mercredi contre Charleroi. Au terme d'une rencontre disputée, les Sang et Or ont concédé un match nul (1-1), Florian Sotoca ayant marqué le seul but lensois (28e). 🏁 C'est terminé. Au cours d'un match disputé, le Racing s'est procuré beaucoup d'occasions et montré un visage intéressant. Une bonne rencontre de préparation qui a notamment permis à Franck Haise d'effectuer plusieurs rotations.@RCLens 1⃣-1⃣ @SportCharleroi



🏁 C'est terminé. Au cours d'un match disputé, le Racing s'est procuré beaucoup d'occasions et montré un visage intéressant. Une bonne rencontre de préparation qui a notamment permis à Franck Haise d'effectuer plusieurs rotations.@RCLens 1⃣-1⃣ @SportCharleroi

⚽️ Sotoca (28')… pic.twitter.com/JiWtyYUCEf — Racing Club de Lens (@RCLens) September 6, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur