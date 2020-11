RC Lens : les Sang et Or occupent un podium très prisé en L1

Malgré le confinement et les matches à huis-clos, la Ligue 1 peine à attirer du monde devant le petit écran. Entre la chaîne de Mediapro Téléfoot dont les abonnements plafonnent à 600 000 et Canal+ qui ne dispose plus du choix Premium des affiches, il est devenu rare qu'un match entre clubs hexagonaux passe la barre du million de personnes devant la télévision.

Entre audiences en berne et soucis de diffuseur mauvais payeur, le « produit L1 » - valorisé il y a peu à un milliard d'euros – est dans le dur... Mais certains clubs peuvent quand même se satisfaire de susciter de l'intérêt.

Déjà très suivi en Ligue 2 et cible de tous les diffuseurs durant cinq ans, le RCL marche assez bien en Ligue 1. En effet, la victoire des Sang et Or face au PSG (1-0) est la deuxième plus belle audience d'un match de l'élite juste derrière PSG – Stade Rennais (3-0). La victoire du Racing a Bollaert-Delelis a été vu par 928 000 personnes, ramenant 4,6% de parts d'audience. C'est mieux que tous les matches de l'OM par exemple...