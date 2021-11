RC Lens : les Sang et Or ont la clé pour se venger face à Angers

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Le Stade Brestois n’a pas fait dans le détail hier en étrillant le RC Lens grâce à une entame de match exaltante (4-0). La bonne nouvelle pour les Sang et Or, c’est qu’ils pourraient avoir déjà la clé pour rebondir dès vendredi face au SCO d’Angers.

« Si quelqu’un ne regarde pas le match, il ne va pas comprendre, retient Seko Fofana. Le coach nous avait mis en garde et les trois buts que l’on prend résument son discours, regrettait le capitaine Sang et Or. À 0-2, ce n’était (déjà) plus pareil. On prend encore plus de risques. Brest a provoqué le déséquilibre. Et ils ont eu beaucoup de réussite. À l’inverse, si nos deux tirs sur un poteau (Ganago, 35e, Fofana, 48e) se concrétisent… Il y a aussi Franko (Frankowski) dont la frappe est arrêtée sur la ligne (par Hérelle, 11e). Ça va nous servir de leçon. Parfois, ça fait du bien. Vendredi (contre Angers) arrive vite pour gommer tout ça. »

« On est en haut du classement et on nous dit que l’on fait de bonnes choses, rappelle Franck Haise. On est très heureux après seize mois en L1. Mais cela veut aussi dire que lorsque l’on met moins d’ingrédients ou de rigueur, on n’a pas les moyens d’exister. » Jean-Louis Leca est très motivé et sait comment relancer la machine. « La suite ? Ça ne va pas être compliqué, affirme le gardien du RC Lens. On va faire ce qu’on faisait avant : revoir le match, analyser le positif et le négatif, se remettre en question et repartir au boulot. Il y a du talent chez chaque adversaire. Quand on n’est pas à fond, ils peuvent nous mettre en difficulté. »

💬 Franck Haise : « La confiance que l'on a dans notre jeu ne doit pas nous faire oublier les moments où il faut défendre ensemble. »



