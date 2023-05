RC Lens : les Sang et Or ont marqué au fer rouge une révélation de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

Avec ses 9 buts et 4 passes décisives en 36 matches, Grejohn Kyei a activement participé au nouveau maintien du Clermont-Foot en Ligue 1. L'attaquant de 27 ans a accordé une interview au site du championnat dans laquelle il a rappelé que sa formation était celle d'un milieu de terrain et en quoi ses trois années au Servette de Genève, entre 2019 et 2022, lui avaient fait du bien. A la question du club où il a rencontré le plus de ferveur, il n'a pas hésité une seconde :

"C'est un club différent"

"D’un point de vue plus global, le RC Lens, c’était pas mal (sourire), a déclaré celui qui a été prêté chez les Sang et Or en 2018-19, à l'époque où ils jouaient à l'étage du dessous. On avait un public énorme en Ligue 2. Je me souviens lors du play-off face au Paris FC, on se croyait à domicile. C’est un club différent. Que ça gagne ou que ça perde, les supporters étaient toujours derrière l’équipe. En plus, on avait failli monter, on n’était qu’à quelques buts… Je pense que c’est le club où j’ai eu le plus d’émotions. C’est dommage qu’à l’époque je n’aie pas réussi à passer un cap là-bas."

La fiche de Grejohn Kyei

Nous avons rencontré Grejohn Kyei, le buteur en série du @ClermontFoot ⚽️🔥



👏 De défenseur à attaquant

🔙 Le @StadeDeReims et le @RCLens

🤝 Sa relation avec Pascal Gastien

🎯 Sa quête d'efficacité https://t.co/HZNgzCl8Fw — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 31, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'attaquant de Clermont Grejohn Kyei a déclaré au site de la Ligue 1 que sa saison avec le RC Lens, en 2018-19, l'avait marqué en bien. Il a notamment été impressionné par la ferveur du public sang et or, et surtout sa fidélité alors que le club évoluait en Ligue 2.

Raphaël Nouet

Rédacteur