RC Lens : les Sang et Or ont plombé une pépite d'Oughourlian

Zapping But! Football Club RC Lens : les joueurs en fin de contrat en 2021

Cet hiver, le RC Lens a discrètement laissé filer son jeune attaquant colombien Jader Valencia (21 ans), initialement prêté pour deux saisons jusqu'à l'été 2021 par le club du Millonarios FC. En France, l'intéressé n'aura jamais convaincu Franck Haise de lui donner sa chance et il semblerait que son séjour avec la réserve des Sang et Or lui a fait un peu perdre le fil de sa carrière.

En effet, comme le rapporte Lensois.com, Jader Valencia se contente d'un rôle de remplaçant depuis son retour en D1 colombienne, lui qui n'est entré en jeu qu'à six reprises et n'a pas encore marqué le moindre but.

Pour rappel, l'attaquant de 21 ans était arrivé en France dans le cadre d'un échange de compétence avec le Millonarios, l'autre club dont Amber Capital, le groupe de Joseph Oughourlian, est prioritaire. Il faut croire que la connexion n'a pas très bien fonctionné...