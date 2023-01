RC Lens : les Sang et Or ont un atout décisif sur l’OM, le Stade Rennais... et le PSG ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Le RC Lens n’a fait qu’une bouchée du grand PSG début janvier à Bollaert. Pour la reprise, les San et Or ont affiché une maîtrise qui a impressionné tous les observateurs, dans l’intensité et l’équilibre collectif notamment. Un atout sur ses concurrents au podium ne doit pas être passé sous silence tant il est de taille : le public du stade Bollaert.

Avant de recevoir l’AJ Auxerre (17h), les Sang et Or peuvent en effet se targuer d’avoir remporté leur neuf premiers matches à domicile cette saison. « C’est clairement une force pour nous, reconnaît Franck Haise. On essaye de faire les mêmes matches à l’extérieur mais, à la maison, on a cet atout supplémentaire avec 37 000 ou 38 000 personnes derrière nous. » Le constat implacable du coach du RC Lens trouve un écho chez un psychiatre et analyste des comportements.

« Par le passé, ce stade pouvait accentuer la peur des joueurs quand un coach jouait trop sur la réserve, explique Olivier Brochart dans L’Équipe. Le public s’impatientait. Là, ils ont enfin l’équipe qu’il leur faut. Avec des joueurs comme (Seko) Fofana qui vont de l’avant, ne font pas trop de passes latérales, et sont encouragés à se projeter par la voix. Un entraîneur qui fédère, un groupe et un club stables. Le public les transcende. Ils sécrètent de l’endorphine, l’hormone du plaisir. Joueurs et spectateurs attendent de rejouer à Bollaert-Delelis. C’est devenu une bonne addiction, celle d’un marathonien qui fait ses 25 km quotidiens pour se sentir bien. »