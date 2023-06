RC Lens : les Sang et Or ont vécu un vrai traumatisme pendant la saison

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A première vue, la très belle saison 2022-23 du RC Lens, conclue à la 2e place du championnat, n'a connu aucun accroc. Mais le documentaire réalisé par Amazon prouve le contraire. Les Sang et Or ont très mal vécu le départ du directeur sportif Florent Ghisolfi à l'OGC Nice en octobre. Plusieurs d'entre eux ont accusé le coup. Heureusement que la Coupe du monde au Qatar a offert une trêve d'un mois et demi ayant permis d'atténuer les conséquences de ce transfert qui a surpris tout le monde.

"J’avais l’impression que c’était un décès"

Dans le documentaire, Seko Fofana explique à propos du départ de Ghisolfi : "On a été perturbés, déçus. J’avais l’impression que c’était un décès. J’avais des larmes à l’intérieur de moi mais je ne pouvais pas montrer cela au reste du groupe parce que, voilà, on des leaders". Brice Samba, lui, a rappelé ce moment difficile : "Le coach nous a convoqué, nous les cadres comme Seko Fofana, Jonathan Gradit et Florian Sotoca. Il nous apprend que Flo' Ghisolfi a accepté l’offre de Nice. Quinze minutes après, on a eu la réunion dans le vestiaire avec Flo' qui était en pleurs et qui nous fait comprendre qu’il croit en nous et que c’était vraiment un choix personnel". Un moment difficile, émouvant, mais finalement sans conséquence pour le Racing !

Les résultats du Racing Club de Lens en 2022-23

🔴🟡 Dans son documentaire consacré à la saison 2022-2023 du RC Lens, Amazon a dévoilé les coulisses du départ de Florent Ghisolfi à Nice en octobre 2022https://t.co/N8he8qQsZs — RMC Sport (@RMCsport) June 21, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Plusieurs joueurs du RC Lens ont fait part de leur mal-être au moment du départ de Florent Ghisolfi à l'OGC Nice en octobre. Heureusement, il y a ensuite eu la Coupe du monde et les Sang et Or ont pu se remettre la tête à l'endroit afin de réaliser une saison historique.

Raphaël Nouet

Rédacteur