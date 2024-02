RC Lens : les Sang et Or réveillés par des feux d'artifice avant Fribourg, les images ont fuité !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les joueurs du RC Lens ont vécu une nuit agitée à la veille d'affronter Fribourg en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Et pour cause, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, les joueurs lensois ont été réveillés la nuit dernière sous les coups de 2h par des supporters de Fribourg qui ont tiré des feux d'artifice juste à côté de l'hôtel où séjournent Franck Haise et ses hommes.

😅🎇 Taquins, certains supporters de Fribourg ont tiré un feu d'artifice juste à côté de l'hôtel des joueurs du RC Lens à... 2h du matin pic.twitter.com/ivc2lVRToQ — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

Les Sang et Or ont dû passer une nuit compliquée !

