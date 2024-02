RC Lens : les Sang et Or s'écroulent à Fribourg (2-3) et sont éliminés

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

On a longtemps cru que l'efficacité avait un nouveau nom. Et que c'était celui du RC Lens ! Car les Sang et Or, qui devaient s'imposer sur le terrain de Fribourg pour poursuivre l'aventure en Ligue Europa, après le match nul concédé à Bollaert, avaient fait preuve d'un exceptionnel réalisme au cours de la première période. Avec deux buts ô combien importants et un soupçon de chance pour que les Allemands, eux, n'ouvrent pas le score.

A la 28e minute, alors qu'ils ne s'étaient pas encore crées la moindre occasion, les Lensois profitaient d'une bourde du gardien de Fribourg, Atubolu, qui relâchait dans sa surface de réparation, un coup-franc de Frankowski. En embuscade, Pereira Da Costa reprenait d'une volée du pied gauche et glissait le ballon au fond des filets (1-0, 28e). Cinq minutes plus tard, les joueurs de Franck Haise avaient encore de la réussite lorsque Höfler adressait une reprise dans la surface de réparation que Medina déviait de la poitrine et que Samba détournait sur son poteau gauche ! Scénario idéal qui se poursuivait dans les arrêts de jeu de la première période avec, cette fois, Wahi, bien lancé sur la droite par Gradit, qui profitait d'une intervention datée du défenseur de Fribourg, Gulde, et faisait le break avec un ballon piqué ! (2-0, 45e+2).

Cruelle seconde période

Au retour des vestiaires, et comme on pouvait s'y attendre, la formation allemande subissait plusieurs changements et l'escouade offensive était renforcée. Les Lensois tenaient bon, en dépit d'une charge trop évidente de Khusanov sur Röhl qui méritait indéniablement un pénalty à la 62e minute. Six minutes, plus tard Fribourg parvenait à trouver la faille. Après un coup franc de Doan, et un renvoi d'El Aynaoui, Sallai adressait une superbe reprise de volée du pied droit qui trompait, avec l'aide du poteau, la vigilance de Brice Samba (2-1, 68e). Forcément, et avec le soutien de son public, Fribourg poussait, multipliant situations favorables et corners successifs. A la 72e minute, Samba détournait, et de quelle manière, une frappe de Kübler venue de la gauche. A la 82e minute, à peine entré en jeu et auteur d'un rush exceptionnel, Fulgini était tout proche d'offrir aux Sang et Or le but de la qualification avant que le ballon file à gauche du but allemand. A la 89e minute, Samba, héroïque, détournait une tête de Gregoritsch et sauvait le RC Lens du match nul. On pensait dès lors la victoire acquise, mais à la 93e minute, à la suite d'un énième cafouillage dans la surface de Samba, Sallai plaçait une reprise du droit devant le point de penalty, et offrait le but du 2-2 aux Allemands (2-2, 93e).

Direction, donc, la prolongation. Avec une formation lensoise touchée moralement et des joueurs de Fribourg à la confiance retrouvée et au physique impressionnant. A la 99e minute, Sallai, toujours lui, sur un long dégagement de son gardien, déviait de la tête pour Gregoritsch qui contournait Samba et poussait le ballon au fond des filets (2-3, 99e). Franck Haise redistribuait alors les cartes et faisait entrer du sang frais avec Diouf qui remplaçait Gradit et Saïd qui, lui, prenait la place d'Abdul Samed. Le cours du match changeait radicalement avec des Allemands repliés en défense et des Lensois, touchés physiquement, qui ne parvenaient pas à créer les décalages pour se créer de vraies situations de but. La frappe de Sotoca (113e) était sans danger et sa reprise (118e) n'inquiétait pas davantage le portier de Fribourg.

Au terme d'une rencontre si bien débutée, mais ensuite mal maitrisée, le RC Lens était éliminé. Un match qui laissera des regrets, assurément.

🔥🔥🔥 BUUUUUUUT !! Pereira da Costa et Lens profitent d'une grosse erreur du gardien adverse et ouvrent le score !



🔴🟡 Si on en reste là, Lens sera qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. pic.twitter.com/W1u0vWWV13 — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

Podcast Men's Up Life