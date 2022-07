RC Lens : les Sang et Or s'imposent face à Rodez

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Après un nul contre le Paris FC (0-0) et une victoire sur Valenciennes (3-0), le RC Lens disputait ce samedi matin son troisième match amical de l'été contre Rodez. La rencontre s'est déroulée au stade Paul Lignon de la cité ruthénoise en deux mi-temps d'une demi-heure et a vu les Sang et Or s'imposer 1-0 grâce à une réalisation de Simon Banza, bien servi par Lukasz Poreba. Dans l'après-midi (coup d'envoi à 16h), les hommes de Franck Haise disputeront une autre rencontre amicale, cette fois face à un pensionnaire de Ligue 1, Clermont. 🏁 Coup de sifflet final. Le Racing remporte cette opposition sur laquelle il avait la main mise, avant de fouler une nouvelle fois la pelouse du stade Paul-Lignon, à 16h, contre @ClermontFoot.@OfficielRAF 0⃣-1⃣ @RCLens



⚽️ @simbnz (30'+1)#RAFRCL pic.twitter.com/znSvHJWaH7 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 16, 2022

Pour résumer Le RC Lens s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Rodez ce samedi matin pour son troisième match amical de l'intersaison. Simon Banza a inscrit le but des Sang et Or, qui seront à nouveau sur le pont en fin d'après-midi contre Clermont.

Raphaël Nouet

Rédacteur

