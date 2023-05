RC Lens : les Sang et Or se sont lâchés après l’OM, frictions entre deux cadres ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui sont les Tops et les Flops du mois de mars ?

C’est dans la plus grande sérénité que le RC Lens s’apprête à accueillir le Stade de Reims à Bollaert en ouverture de la 35e journée de Ligue 1 (21h). La joie est telle actuellement dans le vestiaire du club artésien que L’Équipe croit savoir que le groupe a pris l’habitude de sortir après les matches à domicile qui se terminent bien, comme après le succès face à l’OM, samedi dernier (2-1). Le quotidien sportif a aussi interrogé les cadres du RC Lens pour connaître quelques indiscrétions bon enfant en interne. Si on apprend par exemple quelques surnoms bien sentis de certains joueurs - Loïs Openda appelé Tchoupi - Brice Samba passe sa défense en revue et a avoué que Kevin Danso et lui se prenaient souvent le bec !

Samba et Danso, ça se frite !

« C’est le mec avec qui je m’embrouille le plus. Nos deux caractères se cognent. Mais si on se frite, c’est pour le bien de l’équipe, parce qu’on est exigeants, a expliqué le gardien du RC Lens. On habite à côté, parfois on vient ensemble. Kevin, c’est travail, travail, travail. Au moment où je vous parle, je vous parie qu’il est encore à la salle (pari gagné). Il est ultra dur avec lui-même, c’est la force brute, c’est la puissance. Il vise très haut et il s’en donne les moyens. C’est plus qu’un perfectionniste, il veut toujours tout réussir, le moindre duel à l’entraînement. Parfois, j’essaie de lui dire que ce n’est pas possible, mais ça ne marche pas trop. On a l’impression qu’il est discret de l’extérieur, mais c’est vraiment quel-qu’un qui ne se laisse pas faire. Le coach avait dit qu’il faisait partie des meilleurs défenseurs d’Europe, je suis d’accord. Il a tout, il est incroyable dans les duels, il a la relance. Parfois je me demande même s’il ne laisse pas passer le mec (l’adversaire) exprès pour avoir à intervenir ensuite (rires). »

