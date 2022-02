RC Lens : les Sang et Or se sont privés d'un buteur à 14 réalisations

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Certes, avec 40 buts inscrits depuis le début du championnat, le Racing Club de Lens ne manque pas d'atouts offensifs. Il possède d'ailleurs la 4e meilleure attaque de Ligue 1 et n'est pas dépendant d'un seul buteur. Tout va bien, donc, pour Franck Haise au niveau offensif. Mais il n'empêche qu'un joueur dont il a validé le départ l'été dernier s'éclate bien dans son nouveau club.

Le joueur en question, c'est Simon Banza. Ce dimanche, l'attaquant de 25 ans a inscrit son 14e but de la saison avec Famalicao. C'est sur le terrain du Maritimo Funchal et sa réalisation a permis à son équipe de prendre les trois points. Très en verve à son arrivée au Portugal (7 buts lors de ses 7 premiers matches), il a ensuite connu un creux mais il vient de marquer lors de deux rencontres d'affilée. La machine est repartie. Banza est en train d'acquérir de l'expérience et d'engranger de la confiance. Tout bénef' pour le Racing, qui le récupérera en juin !

🚨 Simon Banza vient de marquer son 14e but de la saison avec @FCF1931_Oficial ! @simbnz on 🔥 … 🤝⏳ — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) February 20, 2022