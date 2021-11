RC Lens : les Sang et Or vont se payer l'OM et l'OGC Nice

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Les victoires à l'extérieur de l'OGC Nice (2-1 à Angers) et de l'OM (1-0 à Clermont) dimanche ont expulsé le RC Lens, battu à Lyon (1-2) la veille, du podium. Les Sang et Or sont aujourd'hui 4es de L1, à respectivement un et deux points des Phocéens et des Aiglons. Le début d'une glissage ? Pas du tout, selon les supporters artésiens !

Interrogés par le site Lensois.com sur un retour rapide sur le podium, ils ont été 70% à répondre positivement. Un plébiscite d'autant plus logique que la qualité de jeu des hommes de Franck Haise est saluée de tous, notamment par les Lyonnais le week-end dernier, et qu'ils se sont déjà imposés à Marseille (3-2), preuve de leur supériorité sur leurs rivaux. Vendredi, le Racing pourra d'ailleurs faire son retour dans le Top 3 s'il bat Troyes. Il aura alors 48h pour en profiter puisque l'OM, qui accueillera Metz, et Nice, qui jouera à domicile contre Montpellier, ne se produiront que dimanche.

