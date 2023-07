RC Lens : les supporters auraient eu la peau de Cahuzac à l'OGC Nice !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le feuilleton Cahuzac touche à sa fin à l'OGC Nice. Recruté par Florent Ghisolfi, qui l'avait venir à Lens, l'ancien milieu devenu entraîneur adjoint devait intégrer le staff de Francesco Farioli. Mais les supporters des Aiglons ont rappelé à leur direction qu'à l'époque où il jouait à Bastia, Cahuzac avait tenu des propos très violents à leur égard, les traitant de "cafards" et de "Niçois de m...". Les ultras niçois ont publié un communiqué pour dire qu'ils s'opposaient à cette arrivée. Et ils ont été entendus...

Les deux parties négocient une indemnité

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Ineos ne voudrait pas de problème avec les supporters et aurait pris la décision de faire machine arrière. Cahuzac ne viendra pas et les deux parties discuteraient actuellement sur une indemnisation car l'ancien Lensois a tout de même abandonné son poste à Lens et se retrouve aujourd'hui sans rien. Il avait une piste du côté de Lausanne mais celle-ci ne serait plus d'actualité. Depuis l'arrivée de Ghisolfi sur la Côte d'Azur, la route menant de Lens à Nice est décidément très accidentée...

❌🦅On se dirige vers une victoires des supporters de l'#OGCNice dans le dossier Yannick #Cahuzac. Il me revient qu'INEOS ne souhaite plus d'ennuis avec les fans et qu'il n'y a - d'un côté comme de l'autre - jamais vraiment eu une ouverture concrète pour construire un autre… pic.twitter.com/C7QF3qIf6A — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 13, 2023

