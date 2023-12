RC Lens : les supporters du FC Séville autorisés à entrer à Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En voilà une bonne nouvelle ! Saisi par l'association nationale des supporters français mais également par le FC Séville, le Conseil d'Etat vient d'autoriser la présence des supporters espagnols ce soir à Bollaert. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait pourtant annoncé dimanche, à seulement 48 heures de la partie, qu'ils étaient interdits de déplacement. Depuis, on vivait une situation ubuesque, avec des fans sévillans cloîtrés dans leurs hôtels dans le Nord de la France, de peur de se faire arrêter par la police. Nouveau camouflet pour @GDarmanin ! Ça va pas fort ces temps ci... https://t.co/O8jhFahS3A — Laurent Mazure (@Laurentmazure) December 12, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait interdit la venue des supporters du FC Séville pour le match décisif contre le RC Lens ce soir en Champions League. Mais le Conseil d'Etat vient de le contredire. Les Espagnols pourront être présents à Bollaert.

Raphaël Nouet

Rédacteur