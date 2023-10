RC Lens : les supporters du LOSC ont franchi la ligne rouge avec Marc-Vivien Foé !

Les supporters lillois auraient voulu convaincre les autorités du bienfondé de l'arrêté préfectoral les ayant ciblés pour le derby, ils ne s'y seraient pas pris autrement ! Jeudi, ils ont tagué les environs de Bollaert avec des messages anti-lensois et pro-Dogues. Ils ont également jeté de l'acide sur quatre parties de la pelouse de Bollaert, ce qui a incité le Racing a porté plainte. Mais ce n'est pas le pire...

Au cours de leur descente, ils ont tagué la plaque de l'allée Marc-Vivien Foé, recouvrant de noir le blason du RC Lens, où le milieu camerounais décédé en 2003 a joué de 1994 à 1999. Une atteinte à la mémoire du défunt qui a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Pas sûr que les supporters lillois soient autorisés de sitôt à assister à un match à Bollaert...

