RC Lens : les supporters facilitent un choix de Haise pour le derby

Facundo Medina suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le RC Lens va devoir disputer son premier derby du Nord depuis cinq ans, à Lille, privé de l'un de ses meilleurs atouts défensifs. Pour Franck Haise, le remplacement de l'excellent Argentin est forcément un casse-tête mais il pourra toujours s'appuyer sur l'opinion publique.

En effet, Lensois.com a demandé à ses internautes qui devait remplacer Medina contre le LOSC dans huit jours au Stade Pierre-Mauroy et la réponse est unanime : il s'agit de l'ancien banni Aleksandar Radovanovic, mis de côté depuis un mois et demi et qui a désormais de moins en moins de chances de partir alors que le Mercato a fermé ses portes dans de nombreux pays.

Avec 75% des votes, le Serbe devance largement les quatre autres options envisagées. Deuxième et troisième choix, Massadio Haïdara et Steven Fortes n'ont receuilli que 11 et 10% des suffrages. Rappelons qu'Aleksandar Radovanovic a été relancé en amical jeudi après-midi contre Chambly (2-0) et qu'il a été performant.