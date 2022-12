RC Lens : les supporters favorables à un agrandissement de Bollaert

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis qu'il a été rénové en prévision de l'Euro 2016, le stade Bollaert-Delelis affiche une capacité de 38.223 spectateurs. Loin de la contenance des années 90, qui avaient vu le Racing établir un record d'affluence le 15 février 1992 avec 48.912 supporters réunis pour la réception du grand OM. Et ce n'est pas sans poser problème. En effet, depuis la remontée du club en Ligue 1 en 2020, Bollaert affiche régulièrement complet. Contre Clermont avant la trêve, le stade a même affiché "guichets fermés" pour la quinzième fois d'affilée. De quoi se poser la question d'un agrandissement. Le site Lensois.com l'a fait via un sondage et la réponse a été quasi unanime. Le seul bémol, c'est que les dirigeants artésiens aimeraient d'abord en devenir propriétaires avant de plancher sur un agrandissement. Et si la transaction devrait se faire, il s'agira ensuite de garder l'esprit de Bollaert avec ses tribunes à l'anglaise. Car certains supporters, s'ils sont pour voir plus grand ne veulent pas que l'esthétique change... Vers un autre record dans l'antre des Sang et Or !



L'association « Sauvons la fosse 13 bis des mines de Lens, Felix Bollaert. » organise une exposition exceptionnelle et inédite de lampes de mineurs, samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 17h.



🎟️ Entrée libre.#SainteBarbe pic.twitter.com/fnT4yK8fki — Racing Club de Lens (@RCLens) November 30, 2022

Pour résumer Le RC Lens en est à quinze matches à guichets fermés à Bollaert. Clairement, l'enthousiasme des supporters sang et or mériterait une enceinte plus grande. Un sondage organisé par le site Lensois.com en a apporté la preuve.

Raphaël Nouet

Rédacteur