RC Lens, LOSC : les supporters ont mis le feu avant le derby

C'était une répétition grandeur nature pour le Racing Club de Lens ce mercredi. Le club artésien avait en effet délocalisé l'entraînement du jour à Bollaert et ouvert les portes aux supporters, à trois jours d'un derby contre le LOSC toujours très attendu. Le peuple sang et or a ainsi pu clamer son amour aux troupes de Franck Haise.

Le site Lensois.com a interrogé des supporters à la sortie de l'enceinte. « L’entraînement à Bollaert était l’occasion de venir passer un bon moment avec les enfants, a expliqué Marie de Wingles. Ils sont fans de foot et ils vont assister à la rencontre samedi avec leurs parents. Ca leur fait un bel avant-goût. » « C’était important d’être là, à Bollaert, a pour sa part déclaré Arnaud… de Lille. Le derby est quelque chose de particulier dans une saison. Maintenant, on espère être plus heureux que la saison dernière. L’équipe a fait un bon début de saison, ce serait bien de confirmer contre Lille pour bien fêter ça samedi. »

