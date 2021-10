RC Lens : les ultras perdent un premier (vieux) combat contre la LFP

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

En France, on se plaint, à raison, du nombre d'arrêtés préfectoraux qui interdisent les déplacements de supporters adverses. Autant ça peut se comprendre pour les matches à hauts risques (et encore…), autant certains matches y ont droit uniquement parce que le préfet local n'a aucune envie de mobiliser des forces de police pour un match. Mais en avril 2015, c'est carrément la Ligue qui avait interdit un déplacement !

Cela avait concerné les supporters lensois pour un Metz-Lens décisif dans la course au maintien (35e journée). Les Red Tigers avaient alors saison le tribunal de Douai pour faire invalider la décision ou, tout le moins, obtenir réparation. Six ans plus tard, le verdict a été rendu et il est négatif pour les ultras sang et or. La LFP, en tant qu'organisatrice de la compétition, a bien le droit d'interdire certaines catégories de personnes dans les stades. Surtout si elle estime, comme dans le cas des Metz-Lens, qu'il existe des risques d'affrontements en raison de la rivalité née en 1998-99, lors de la course au titre puis de la finale de la Coupe de la Ligue un an plus tard… Un verdict qui devrait faire réfléchir à deux fois les leaders du groupe dans le cas où ils voudraient contrer pénalement les décisions de la commission de la discipline après les incidents du derby…

