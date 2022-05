RC Lens : les ultras victimes d'une incroyable discrimination pour le déplacement à Reims

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Vous vous rappelez certainement de la finale de la Coupe de la Ligue 2008 entre le PSG et le RC Lens (2-1), au cours de laquelle les supporters parisiens avaient brandi une banderole sur laquelle était écrit : "Pédophiles, chômeurs, consanguins : bienvenue chez les Chtis" ? Banderole unanimement condamnée par la classe politique à l'époque et qui avait valu énormément de critiques au club de la capitale.

Des ultras présentés comme alcooliques et violents !

Eh bien, le préfet de la Marne, Henri Prévost, a fait presque aussi fort dans son arrêté interdisant la venue des supporters lensois à Reims dimanche. Il justifie en effet sa décision par ces quelques lignes : "Considérant que d'une manière générale, le comportement en déplacement des ultras soutenant le RC Lens est fait de provocations, dégradations ou violences envers leurs homologues et les forces de l'ordre, que dans le cadre de cette rencontre, il est certain que toute rencontre entre les groupes ultras marnais et du RC Lens, alliée à une consommation déraisonnable de boissons alcoolisées, se traduira par des provocations dégénérant en affrontements...".

Alcooliques et violents selon le préfet de la Marne, les supporters lensois sont donc interdits de stade Delaune, où leurs homologues marseillais ont pourtant été présents en nombre il y a dix jours. Sans qu'il n'y aucun débordement majeur. Mais peut-être que le problème vient de là car, pour Reims-OM, la moitié du stade au moins soutenait les visiteurs...

Il a craqué ce FDP de préfet. Mes amis Sang et Or des alcooliques ?!? pic.twitter.com/tPrWsU1Ojb — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) May 3, 2022

Pour résumer Le préfet de la Marne, Henri Prévost, a signé un arrêté interdisant le déplacement des ultras du RC Lens pour le match à Reims dimanche pour un motif que n'auraient pas renié les supporters du PSG et leur fameuse banderole en finale de la Coupe de la Ligue 2008...

