RC Lens : Openda s'emballe après avoir marqué des points avec la Belgique

Auteur de la réduction du score de la Belgique face à l'Egypte (1-2) vendredi en match amical au Koweït, Loïs Openda a marqué des points auprès de son sélectionneur Roberto Martinez. A l'issue de la rencontre, le coach espagnol n'était pas content de la performance de son équipe mais il a sorti le joueur du RC Lens de ses déceptions. « Loïs Openda ? C'est une vraie satisfaction. Cela me confirme qu'il doit être dans ce groupe », a commenté Roberto Martinez, laissant entendre que le jeune attaquant des Sang et Or pourrait avoir sa chance dès le début de la compétition mercredi prochain face au Canada.

« Nous, on a toujours autant de confiance »

Il faut dire qu'à l'aune du Mondial qatari, beaucoup de stars de l'équipe de Belgique, à commencer par Eden Hazard et Romelu Lukaku, sont très loin de leur meilleure forme. Openda, lui, s'est enflammé. « Ce n’est qu’un match de préparation. C’est à nous de nous concentrer et d’essayer de gagner les matchs de poules. Nous, on a toujours autant de confiance, ce qui compte, c’est le match de mercredi et on verra ce qu’il va se passer, a expliqué le buteur du RC Lens dans des propos relayés par Lensois.com. On sait qu’on y va avec un bon état d’esprit, les plus anciens sont là pour mener le groupe pour faire de belles choses. C’est important de marquer pour ma confiance mais ce n’est qu’un match amical et il faut se concentrer pour les mettre en phase de poules. »