RC Lens - Lorient (2-2) : Haise a identifié le mal des Sang et Or

Mené contre le cours du jeu à la pause (2-1), le RC Lens a trouvé les ressources en seconde période pour arracher le match nul sur sa pelouse face à Lorient (2-2). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a livré son sentiment après le match des siens.

"Je pense qu’on n’a pas bien défendu. On a laissé à la fois du temps à nos adversaires et du monde dans les interlignes. (...) Il y a du spectacle mais je préfèrerais gagner 1-0 plutôt que faire 2-2. On est une équipe qui cherche à jouer, on prend parfois des contres, des situations où on ne défend pas bien ensemble et en Ligue 1 il y a des bons joueurs partout. (...) On voit aussi qu’on refuse la défaite. Sur les 20 dernières minutes, ils sont allés chercher le maximum pour essayer de gagner. On ne peut pas le leur retirer. On a des imperfections mais il y a aussi tant de choses positives, tant qu’on les verra j’accepterai les imperfections. Quand on ne perd pas sur 4 matchs, ça reste des choses positives, quand on refuse de perdre comme ça c’est positif", a confié le technicien lensois devant les médias.

🏁 Dans une rencontre intense (34 tirs), la générosité lensoise s'est frottée au réalisme breton. Les Artésiens glanent un point mais pourront nourrir quelques regrets à l'issue d'un match qu'ils ont dominé.@RCLens 2⃣-2⃣ @FCLorient



⚽️ Clauss (23')

⚽️ Fofana (71')#RCLFCL pic.twitter.com/GPEUQemlXI — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2021