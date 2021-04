RC Lens : Haise perd encore un titulaire et réserve un tas de surprises à Lorient !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Franck Haise a débuté sa conférence de presse en donnant des nouvelles de son effectif. « Quatre joueurs ont le Covid, certains sont asymptomatiques et d’autres ont de légers symptômes mais rien de méchant, a-t-il précisé. On a refait deux tests négatifs pour l’ensemble de l’effectif et du staff. Pour le reste, Diallo est toujours arrêté et sera de retour la semaine prochaine. Sotoca, lui, s’est blessé au mollet et sera indisponible ce week-end et sans doute pour plus tard. »

Des jeunes seront lancés contre le FC Lorient...

L’entraîneur du RC Lens n’a pas caché que la semaine avait été agitée et que la préparation contre le FC Lorient serait forcément impactée par ces récents remous. « On a connu une semaine différente. Il a fallu s’adapter, avec le Covid et les terrains gelés à la Gaillette, a-t-il soufflé. J’espère que le cluster en restera là. On va aussi s’adapter pour poser des problèmes à cette équipe de Lorient. Avec les absences, on a pris plusieurs jeunes à l’entraînement pour les compenser depuis une dizaine de jours. Certains sont susceptibles d’intégrer le groupe pour ce week-end. »

... avec un nouveau système de jeu ?

En plus des hommes, Haise réfléchit également à modifier son système de jeu en raison des absences. « On a perdu des arguments en attaque et au milieu avec les cas positifs au Covid et la blessure de Sotoca. J’ai la possibilité d’utiliser un nouveau système, revenir à celui d’avant et travailler tout cela d’ici au match mais je garderai la surprise pour dimanche, a-t-il poursuivi avec le sourire. Lorient, ils sont solides depuis un moment en concédant moins de tirs et d’occasions. Ils sont cinquièmes sur cette phase retour, je ne suis pas étonné. »