RC Lens : Lorient, les absents, sa stratégie... Haise se confie

Après la victoire face au PSG (1-0), au stade Bollaert-Delelis, jeudi soir, le RC Lens affronte, dimanche, Lorient. Avant ce duel couperet pour le maintien, Franck Haise s'est exprimé avec franchise en conférence de presse.

Le duel face à Lorient

"Lorient est capable de prendre des formes différentes dans les systèmes et les animations. Ils avaient déjà une équipe très cohérente en L2. Ils ont renforcé leur effectif. Revenir à Lorient me fait plaisir, je connais des personnes, mais je serai là pour faire un résultat avec l'équipe. Si j'avais été content d'avoir Adrien Grbic devant ? Je suis très content d'avoir Ignatius Ganago (rires) !"

Les absents

"Tous les résultats aux tests du Covid sont négatifs pour aller à Lorient. Haïdara a pris 3 matches avec la réserve. Il est suspendu et le sera aussi pour Bordeaux. Pereira Da Costa a pris qu'un seul match. Sur les blessés, il n'y a pas de nouveau. Seko avance mais il ne sera pas à l'entraînement collectif aujourd'hui. Il accélère, sa présence dans le groupe pour Bordeaux dépendra de sa semaine."

Les premiers pas du RC Lens en Ligue 1

"Mettre le bus n'est pas dans nos intentions. Parfois la réalité du match fait qu'on peut être obligé d'être plus bas. Quand ce fut le cas contre Paris, on a peu concédé d'occasions. J'ai des convictions sur l'état d'esprit du groupe. Après chaque match a sa vérité. J'espère qu'on va continuer. Sur les 2 premiers matches effectivement on a mis les ingrédients qu'il faut pour la L1, même si à Nice ils en manquaient puisqu'on a perdu. L'essentiel est de continuer. J'ai une mission avec le staff et les joueurs : c'est qu'on donne le meilleur. Après que les regards changent parce qu'on a gagné, ça ne dépend pas de moi, je me concentre sur mon travail."