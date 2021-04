RC Lens - Lorient : un Merlu endeuillé avant les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens reçoit ce dimanche le FC Lorient, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, les Merlus ont eu la douleur d'apprendre le décès de Jérémy Lamprière à l'âge de 41 ans. Il est le père du milieu offensif lorientais, Enzo Le Fée. Sa présence à Bollaert est compromise. A Enzo et sa famille, notre rédaction présente ses plus sincères condoléances.