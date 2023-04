RC Lens : lorsque Jonathan Gradit a failli arrêter le football

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pièce maitresse de Franck Haise, notamment lorsque le RC Lens joue à 5 derrière, Jonathan Gradit est l’un des défenseurs les plus fiables du championnat. Pourtant, sa carrière a failli basculer lorsqu’il était encore en centre de formation du côté des Girondins de Bordeaux. En effet, alors qu’il n’avait que 18 ans, le défenseur artésien a été victime d’une grave infection au pied, qui a pris la forme d’un staphylocoque. « J’ai vu mes parents pleurer » L’infection s’est peu à peu aggravée, il raconte ensuite : « Je me suis retrouvé à l’hôpital où j’ai perdu 10 kilos en une semaine. J’y ai vu mes parents pleurer. J’étais sous oxygène pour mieux respirer ». Suite à cela, l’ancien tourangeau s’est fait écarter du centre de formation et s’est retrouvé dans le football amateur. Il a ensuite su saisir sa chance à Tours, puis à Caen, pour enfin rejoindre Lens en 2019.

Pour résumer Si sa carrière est un temps passé non-loin du drame, Jonathan Gradit est aujourd’hui proche de se qualifier en Europe, et peut-être même en Ligue des Champions avec le RC Lens. À 30 ans, le français est à l’apogée de sa carrière, et va probablement découvrir le meilleur niveau mondial l’année prochaine.

Louis Leymarie

Rédacteur

