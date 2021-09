RC Lens – LOSC (1-0) : l'ultime chambrage des Sang et Or après le derby gagné

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans l'attente depuis 15 ans de remporter à nouveau le derby du Nord, le RC Lens était d'humeur chambreur ce samedi à l'issue de sa victoire face au LOSC (1-0, but de Frankowski). Sur Twitter, les Sang et Or se sont notamment permis un petit message en réponse aux pieds de nez des Dogues de l'an passé.

« Champions des Hauts-de-France > Champions de France », a notamment écrit le club artésien, rappelant qu'en matière de popularité Lens restait au dessus de Lille. L'épilogue d'une série d'attaque qu'on a aussi pu lire en tribune du côté de la Marek et qui ont contribué à envenimer la rivalité....

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐇𝐚𝐮𝐭𝐬-𝐝𝐞-𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 > Champions de France 🤭#RCLLOSC pic.twitter.com/tfHNYykgfq — Racing Club de Lens (@RCLens) September 18, 2021