RC Lens – LOSC (1-0) : le message sympa de Clauss à l'un des blessés du derby

Si les joueurs n'ont pas vu grand chose des graves incidents intervenus à la mi-temps du derby Lens – Lille (1-0), incidents qui ont provoqué une interruption du match pour 30 minutes, certains sont quand même allés à la pêche aux infos après la rencontre.

C'est notamment le cas de Jonathan Clauss, le piston des Sang et Or ayant été très touché par la vision d'un tweet de l'un de six supporters lensois blessé et évacué après avoir reçu un siège sur la tête. Sur Twitter, l'ancien joueur de Bielefield a répondu au fan touché avec un message sympathique suite à la première victoire en 15 ans du Racing face au club ennemi : « On l'a fait pour toi ! Bon rétablissement ! », a-t-il écrit.

On l’a fait pour toi ! Bon rétablissement ! ?￰゚゚ᄀ https://t.co/8rUlkMBYmB — Jonathan Clauss (@Djoninho25) September 18, 2021

Le récit glaçant de Rémi, le supporter blessé

Sur RMC, Rémi le fameux supporter touché à la tête a livré un récit glaçant des évènements : « À la mi-temps, je descends parce que j’interviens en tant qu’arbitre sur France Bleu Nord. Ils devaient m’appeler sur deux situations de main. Je me mets en bas de la tribune pour être au calme. Quand je me retourne, je vois que les supporters lillois ont franchi la tribune neutre, la zone tampon qui séparait la tribune lensoise de la tribune lilloise. Ça commence à escalader les grilles. Il y avait des enfants à coté de nous dans la tribune, je suis allé aider les parents pour les évacuer parce qu’il y avait un mouvement de foule. En évacuant et repoussant des supporters lensois qui étaient assez énervés, j’étais dos à la tribune et j’ai reçu une chaise (ndlr, un siège) directement sur le crâne. Après, c’est un peu le black-out ».

Et l'intéressé a donné de ses nouvelles avant de tirer des leçons agacées de sa mésaventure : « Je suis sorti ce matin après être resté en surveillance cette nuit. J’ai quelques points de suture à la tête et un traumatisme crânien avec un bel hématome autour de la cicatrice (…) J’ai l’impression qu’on se sert de ma blessure d’un côté pour justifier le fait que certains lensois sont entrés dans la tribune, de l’autre pour justifier le fait que ce sont certains lensois qui auraient provoqués. Pour moi, la connerie n’a pas de couleur ou de blason ».