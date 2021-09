RC Lens – LOSC (1-0) : les incidents, le derby, les valeurs du Nord... Leca avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Habitué à ne pas avoir sa langue dans sa poche, Jean-Louis Leca n'a pas spécialement apprécié de devoir parler des incidents qui ont émaillé la mi-temps de RC Lens – LOSC (1-0) ce samedi soir. Face aux médias, le Corse a reconnu ne pas avoir eu beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé : « Nous on était concentrés sur le jeu. C’est sûr que ça a duré plus longtemps que d’habitude, mais on ne s’est pas focalisés sur ça. On a vu que les forces de l’ordre intervenaient mais on s’est vite préparés pour la reprise. On ne nous a rien dit, seulement qu’il y avait eu quelques incidents ».

Anticipant le traitement médiatique, Jean-Louis Leca a recentré sur le sportif, faisant au passage la morale aux supporters : « Dans les médias vous allez peut-être retenir ça mais moi je peux vous dire qu’après une première victoire en 15 ans dans le derby, non. Après oui c’est toujours embêtant quand dans un stade les supporters en viennent aux mains. Eux aussi ont un exemple à donner car il y a des enfants. Mais ça faisait 15 ans et je peux vous dire que je ne vais pas retenir les chamailleries entre supporters. Les deux équipes se sont respectées et ont montré les valeurs du Nord ».

Retranscription : Lensois.com.