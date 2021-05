RC Lens - LOSC (0-3) : Badé fait son mea culpa après le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le RC Lens est ressorti particulièrement frustré du derby de vendredi soir. Le LOSC était peut-être trop fort mais le pénalty sifflé dès le début du match a faussé la parti pour beaucoup de Sang et Or. Le défenseur Loïc Badé, lui, était d'autant plus amer qu'il estime être fautif sur deux des trois buts des Dogues. Sur le site officiel du RCL, il a fait son mea culpa.

« Ce n’est pas un résultat qu’on attendait. Le scénario a été compliqué. On a pris des risques qui nous ont couté des buts, il y en a deux dont j’assume la responsabilité. Après, il reste deux matches, il faut se concentrer sur ce qui est à venir car la saison n’est pas terminée. Ce n’était pas un problème d’état d’esprit, toute l’équipe avait à cœur de ramener les trois points. Maintenant. on se remet vite au travail. »