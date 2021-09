RC Lens, LOSC : Cahuzac remonté comme une pendule avant le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Après avoir connu une saison assez traumatisante en termes de résultats dans le derby (0-4 à Lille, 0-3 à Bollaert), le RC Lens entend prendre sa revanche samedi. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les dirigeants sang et or ont délocalisé l'entraînement de mercredi dans leur stade et permis à 3.000 supporters d'y assister. Leurs encouragements ont boosté les joueurs, notamment Yannick Cahuzac.

« C’était assez exceptionnel de s’entrainer devant autant de monde, surtout à Bollaert, a déclaré le capitaine dans des propos rapportés par le site Lensois.com. Ça nous montre toute l’attente qu’il y a de la part des supporter autour de ce match. C’était super de pouvoir s’entrainer devant eux. On est très sereins. On est dans notre bulle, on essaye de vraiment se concentrer sur notre jeu. Il ne faut pas jouer le match avant ou après. »

Yannick Cahuzac : « S’entraîner devant autant de monde à Bollaert, c’était assez exceptionnel » https://t.co/nb66Y6Cjez #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) September 16, 2021