RC Lens, LOSC : Haise et Fonseca sur la short-list d'un cador de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Arrivé le 10 janvier dernier sur le banc de l'OGC Nice où il a succédé à Lucien Favre, Didier Digard, qui connaît des résultats décevants ces derniers temps, ne devrait pas être l'entraîneur du Gym la saison prochaine.

Après Ghisolfi, Haise à Nice ?

Pour le remplacer, Ineos, qui est le propriétaire du club azuréen, penserait à trois coachs de Ligue 1, si l'on en croit les informations de RMC Sport. Il s'agirait de Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Régis Le Bris (Lorient). Après avoir enrôlé Florent Ghisolfi, en octobre dernier, en tant que directeur sportif, l'OGC Nice voudrait donc jouer à un nouveau sale tour au club artésien. L'entraîneur de Palmeiras, Abel Ferreira, serait également sur la short-list des dirigeants niçois.

🔴⚫ Vu de Grande-Bretagne où se situe le siège social du groupe Ineos, les jours de l’entraîneur sont comptés et Didier Digard a très peu de chances d’aller au-delà de cet exercice. — RMC Sport (@RMCsport) April 25, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour remplacer Didier Digard, qui devrait être remercié cet été, l'OGC Nice penserait à Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (LOSC) et Régis Le Bris (Lorient) et Abel Ferreira (Palmeiras).

Fabien Chorlet

Rédacteur