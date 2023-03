RC Lens - LOSC : Haise évoque une incertitude, les supporters et redonne le favori du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le groupe "Pour Medina, on va attendre le dernier moment. C'est le seul incertain. Alexis Claude-Maurice et Seven Fortes vont reprendre l'entraînement aménagé la semaine prochaine." Le favori du derby "Quand je dis que Lille est favori, la dynamique et notre manque d'efficacité fait que, si on ne retrouve pas ça, d'autres équipes seront favorites face à nous. On est la meilleure défense, on ne concède pas beaucoup d'occasions mais on encaisse plus de buts qu'avant. Lille est 6e avec 44 points, le haut de tableau est compétitif depuis un long moment." Se remettre de Nantes "Il y a eu une vraie déception après le match de mercredi. Mais notre métier, c'est de rebondir, il n'y a que nous qui pouvons le faire. En 48 heures, il n'y a pas beaucoup de place pour le travail collectif, c'est sûr. Ce que je veux, c'est que mon équipe se lâche, complètement. Qu'elle prenne du plaisir. Après, je ne sais pas à quelle place on va terminer. Mais si on a ça, ce plaisir, cette volonté de jouer, il y aura toujours des surprises. Quand vous ne gagnez pas des matches que vous devez gagner, il y a toujours de la frustration. S'il n'y en avait pas, ça m'inquiéterai. J'ai des compétiteurs autour de moi." Les supporters "Nos supporters sont derrière nous. Les vrais de vrais sont derrière le club depuis toujours. Il y aura d'ailleurs les 2 publics. Un match de foot c'est fait pour ça, un derby encore plus. Je suis content que ça se passe comme ça. Ca doit être un spectacle." Propos retranscrits par Lensois.com FH : " Lille fait partie des équipes qui ont souvent le ballon. Mais le débat il est sur comment faire mal, comment gagner un match. " #RCLens — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 3, 2023

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse à la veille du derby entre le RC Lens et le LOSC pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 (17h). L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or de parler de son effectif.



