RC Lens – LOSC (1-0) : Oughourlian sort du silence et charge lourdement les Lillois !

Invité sur BFM pour parler de la violence dans les stades depuis le début de saison et ce qu'il s'est passé du côté du RC Lens, le président du Racing Joseph Oughourlian n'a pas fait dans la dentelle. Loin de la réserve de son directeur général Arnaud Pouille, l'actionnaire majoritaire a chargé avec véhémence les Lillois suite aux incidents du derby.

« On ne peut pas comparer les incidents qu’il y a eu à Nice ou hier soir à Angers avec ce qu’il s’est passé à Lens le week-end dernier. C’est juste deux mondes complètement différents. Nos supporters sont entrés sur le terrain car ils ont vu la tribune familiale qui était attaquée par des blacks blocks et des gens sortis de je ne sais où qui étaient dans le parcage lillois. Ils ont eu une première réaction qui est la réaction de supporters dans un club familial d’aller défendre (…) Toutes les violences qu’on a eues viennent du parcage lillois. Toutes. Et c’est nous, club, qui avons été sanctionnés », a lâché le dirigeant.

Il promet des sanctions exemplaires contre ses supporters « les plus violents »

Pour lui, les supporters lensois rentrés sur le terrain n'y sont pour rien : « Il n’y a pas de violence de ce côté-là. A aucun moment, il n’y a de problème avec l’intégrité des joueurs, des arbitres. La partie violente vient du parcage lillois et exclusivement du parcage lillois ».

Pour autant, Joseph Oughourlian promet aussi une réponse contre ses propres supporters : « On va identifier les gens qui sont entrés sur le terrain et on prendra des sanctions exemplaires. Les gens les plus violents seront radiés des stades. On fait notre boulot d'organisateur de spectacle privé. Maintenant, il y a une partie qui revient à l'ordre public. En France, c'est l'organisateur du spectacle privé qui trinque pour des problèmes d'ordre public. On souhaite que justice soit faite et que des sanctions soient prises. On veut que ces sanctions soient abandonnées pour des sanctions plus individuelles. Il ne faut pas que les 35 000 personnes présentes à Bollaert souffrent à cause de ces gens-là ».

