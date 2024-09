RC Lens, LOSC : la réponse de Brice Samba après son geste polémique

Cette semaine, le gardien du RC Lens, Brice Samba, a fait polémique en signant un maillot du LOSC qui était pourtant floqué "anti-RCL". Un geste qui a provoqué la colère des supporters lensois, qui dénonce un manque de respect de leur capitaine envers le club artésien et leurs fans.

Samba se défend avec un like

S'il n’est pas encore revenu sur cet épisode, le portier international français a liké sur les réseaux sociaux le commentaire d’un supporter lensois qu'il le défendait. "Il est filmé, s’il ne signe pas on va le faire passer pour un sale type sur les réseaux, on connaît les débiles profonds qu’il y a ici. En revanche, on est en droit de s’interroger sur le cassos qui fait signer son maillot du LOSC par un joueur lensois", a écrit ce supporter sang et or.

