RC Lens, LOSC : le coup dur Ganago se confirme pour le derby, trois solutions pour le remplacer

Ce jeudi matin, la Voix du Nord confirme le diagnostic tant redouté. Touché à la cheville sur un tacle mal maîtrisé de Timothée Kolodziejczak à l'occasion de RC Lens – ASSE (2-0) le week-end dernier, Ignatius Ganago souffre bien d'une grosse entorse à la cheville gauche. Entorse dont il ne pourra être rétabli pour le déplacement du Racing au stade Pierre-Mauroy du LOSC le 18 octobre prochain.

Kalimuendo part avec un petit handicap

En effet, si les Sang et Or n'ont pas communiqué officiellement sur la situation, son absence estimée serait bien de plusieurs semaines. L'international camerounais ne s'est d'ailleurs pas rendu au rassemblement de sa sélection cette semaine, certain de ne pouvoir jouer pour les Lions indomptables.

Comme le rapporte le quotidien nordiste, Franck Haise réfléchirait déjà aux trois solutions dont il dispose pour remplacer son meilleur atout offensif (4 buts, 3 penaltys provoqués). Simon Banza, Corentin Jean et Arnaud Kalimuendo sont en balance. Autre souci pour le coach artésien : il ne pourra pas tester cette semaine son ultime recrue arrivée du PSG. Arnaud Kalimuendo est actuellement en Bretagne pour le stage de l'équipe de France U20.