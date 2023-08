RC Lens, LOSC : le magnifique geste de Brice Samba

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

La belle histoire s'est déroulée dans un hôpital du Nord et a été racontée sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, une supportrice du LOSC a publié ce message sur Twitter : « Nathan, un grand fan du RCL et de Brice, est hospitalisé depuis plusieurs mois.. J’appelle à la générosité de twitter, des supp de foot.. pour faire parvenir ce tweet à Brice. Qui sait, pourrait-il faire un petit quelque chose lui ? Merci ».

Samba a rencontré le petit Nathan et lui a donné l'un de ses maillots

Non seulement Brice Samba a répondu au message mais, en plus, il s'est déplacé à l'hôpital pour rencontrer Brice, lui donner un maillot floqué à son nom et, surtout, lui donner beaucoup de courage ! Une initiative magnifique qui prouve que le nouveau capitaine du RC Lens, en plus d'être un grand joueur de foot, est un homme de valeurs ayant le cœur sur la main.

Une belle image qui casse aussi le clivage qu'il peut parfois y avoir entre les amoureux du LOSC et ceux des Sang et Or...

Crack @samba_brice ! Merci pour Nathan. Merci pour ta gentillesse qui a remonté le moral de notre guerrier! Et merci à tous pour la solidarité autour de mon tweet, c’est grâce à vous si cette rencontre a eu lieu 🙏🏼❤️ https://t.co/Q3ZxF1Trwx pic.twitter.com/Rapq6ZBWVD — maë ² (@_maeliegl) August 17, 2023

