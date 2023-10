RC Lens - LOSC : les réactions de Sotoca et Fonseca après le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

C'est un Florian Sotoca qui s'est présenté devant les médias après le nul concédé face au LOSC (1-1) cet après-midi à Bollaert. Les Sang et Or ont dominé les débats, notamment grâce à lui, mais ils ont manqué de réalisme. C'est ce que l'attaquant a regretté en priorité dans son analyse d'après-match : "On a des manques, surtout dans l'efficacité offensive et défensive. A nous de travailler cela. On a fait un vrai derby, mais on a le regret de ne pas l'avoir gagné. On a aussi des regrets sur pas mal de matches. Nos contenus sont trés bons, comme face à Metz. On laisse des points en route, mais on peut être fiers".

Fonseca : "Le résultat est juste"

Du côté du LOSC et de Paulo Fonseca, c'est la satisfaction qui primait. Dans une grosse ambiance, à laquelle les supporters lillois n'avaient pas été conviés, les Dogues ont réalisé une très belle prestation. Leur entraîneur, Paulo Fonseca, a apprécié : "Je pense qu’il s’agissait d’un grand match, dans une grande ambiance, une belle atmosphère. Je pense que le résultat est juste".

