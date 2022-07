RC Lens, LOSC : les Sang et Or mettent une première pile aux Dogues !

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Dans les derbys, la rivalité ne se dispute pas que sur le terrain. Ce sont avant tout les supporters qui en sont les acteurs et à ce petit jeu-là, le RC Lens est en train de mettre une pâtée à son voisin Lillois dans un premier duel à distance. Alors que le LOSC vient de passer la barre (déjà honorable) des 21 000 abonnés pour la saison à venir au stade Pierre Mauroy, le RC Lens compterait déjà plus de 30 000 fidèles.

Derby du Nord : le plus chaud de France ?

Après une saison "gueule de bois", les Lillois gardent toujours une belle base en ce qui concerne la fidélité de leur supporter mais que dire des Sang et Or qui ont déjà rempli les trois quarts de Bollaert avant même le début de la saison. Le stade ne comporte que 38 000 places et celles qui restent vont s'arracher après la belle saison des Lensois qui arrivent aux portes d'une qualification européenne. Après la descente de l'ASSE, qui a quant à elle, vu ses abonnements prendre une claque, le derby le plus chaud de France se trouve désormais certainement dans le Nord.