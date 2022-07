ASSE : les supporters ne répondent plus présent en Ligue 2 !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

D'après le site Evect, les chiffres des abonnements au stade Geoffroy Guichard sont tombés et les nouvelles sont inquiétantes. Le Chaudron ne compte actuellement que 3200 abonnés pour la saison de Ligue 2 à venir. À titre de comparaison, au 2 août de l'année dernière, la barre des 10 000 abonnés était franchie, soit plus du triple au même moment de l'inter-saison.

Plusieurs facteurs de relâchement

Dans un premier temps la descente en Ligue 2 a évidemment frappé un grand coup sur le moral des supporters stéphanois. Finalistes de Coupe de France face au PSG il y a deux ans, en Ligue Europa il y a trois ans, les fans n'étaient pas prêts à quitter l'élite du football français. À cela s'ajoutent les matches à huis-clos qui freinent les habituels abonnés, et les tristes débordement en tribunes qui ne rassurent pas certaines familles qui ne veulent plus revenir au stade.

Les Verts vont devoir faire fort en début de saison et se battre contre vents et marées pour reconquérir leur public et ramener les supporters au stade.