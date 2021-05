RC Lens – LOSC : les Sang et Or rêvent d'asséner le coup fatal aux Lillois lors du derby

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Battus par le PSG samedi (1-2) mais toujours cinquièmes de Ligue 1 du fait des contre-performances de l'OM (1-1 contre Strasbourg) et de Rennes (0-1 à Bordeaux), les joueurs du RC Lens sont déjà tournés vers leur prochaine échéance.

Arbitres de la course au titre, les Sang et Or vont désormais recevoir le LOSC vendredi à Bollaert-Delelis. Un derby du Nord plus que jamais décisif dans la course à l'Europe et au titre. Un match qui fait déjà saliver Jonathan Gradit, revanchard après le 0-4 concédé au stade Pierre Mauroy en octobre dernier.

« On peut les empêcher d'être champion de France... »

« On n’était passé complètement à côté au match aller. Je pense qu’on a pris beaucoup en maturité, on arrive mieux a gérer les matches », assène le défenseur lensois : « Ce sera un derby avec cette motivation supplémentaire. C’est un derby alléchant. Ce derby du Nord, on en parle beaucoup que ce soit à Lens ou à Lille. C’est un match attendu du point de vue des supporters et, cette année, il y a ce côté sportif où on peut les empêcher d’être champion de France et où on peut jouer l’Europe. J’espère qu’on fera honneur à la Région avec le plus d’envie possible et avoir un match cool à regarder ». Le choc est déjà lancé.