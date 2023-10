RC Lens - LOSC : les tops et les flops d'un derby passionnant

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Match passionnant cet après-midi à Bollaert et belle publicité pour la Ligue 1, au moment où l'appel d'offres pour les droits TV bat son plein. Le RC Lens et le LOSC se sont quittés dos à dos au terme d'une rencontre d'une grosse intensité et largement dominée par les Sang et Or. Benjamin André a ouvert le score pour les Dogues sur un corner juste avant la pause, Deiver Machado a égalisé à la 70e, quelques secondes après son entrée en jeu, de la tête. Voici nos tops et nos flops pour cette rencontre.

Les tops

Benjamin André : il a devancé Brice Samba sur un corner pour ouvrir le score juste avant la pause. En seconde période, il a également failli marquer d'une volée à 20 mètres contrée par la défense lensoise. Mais c'est surtout dans la bataille du milieu de terrain que le capitaine des Dogues a été précieux. Souvent bien placé, à l'aise dans la relance même sous pression, il a largement contribué au très bon nul ramené par son équipe.

La doublette Alexsandro-Yoro : le LOSC s'est pris des vagues lensoises pendant 90 minutes. S'il revient avec un point de Bollaert, c'est grâce à sa doublette défensive. Alexsandro et Yoro ont rarement fait dans la dentelle et ne se sont pas spécialement distingués par leur relance. Mais dans les airs ou dans les tacles, ils ont fait un travail remarquable. A la 85e, ils ont remarquablement rattrapé Wahi, parti seul dans la profondeur.

Florian Sotoca : pendant les 62 minutes qu'il a passées sur la pelouse, l'attaquant du Racing s'est démené pour offrir des possibilités de passe à ses partenaires ou créer du danger. Hélas pour lui, ses coéquipiers n'étaient pas dans un grand jour au niveau du réalisme. Mais avec un tel leader d'effort, le RC Lens est assuré de passer une nouvelle belle saison malgré son début de saison manqué.

Les flops

Brice Samba : on attend un sans-faute de la part d'un gardien international dans ce genre de match. Mais sa sortie manquée sur le corner ayant permis à André d'ouvrir le score plombe lourdement le reste de sa prestation. Depuis le début de la saison, le Racing est très poreux sur coups de pied arrêtés et son portier a forcément une grande part de responsabilité.

Salis Abdul Samed : comme pour Samba, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher globalement. Mais sa tête complètement ratée en début de seconde période alors qu'il est seul à deux mètres des buts a changé le cours de la partie. Si le Racing avait égalisé à ce moment-là, il se serait sans doute imposé. Mais le milieu lensois a repris le cuir de l'épaule alors que le service de Sotoca était parfait. C'est du même niveau que le raté de Thomasson à la 94e, qui a envoyé en six mètres une frappe alors qu'il était idéalement placé. Dommage !

Jonathan David : même constat que pour Samba, c'est dans ce genre de rencontres que les grands joueurs brillent. Le Canadien, pas très inspiré depuis le début de la saison, avait l'occasion de changer le cours de sa saison. Mais il a vendangé deux grosses occasions, une à chaque période. La deuxième, quand il tente un piqué alors que Samba est resté debout, est significative de son manque de confiance du moment...

