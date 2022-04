RC Lens, LOSC : les ultras sang et or négocient avec le préfet pour assister au derby

Zapping But! Football Club RC LENS - INFO BUT ! Djaniny comme surprise du chef ?

Vu les incidents du match aller - mais aussi parce que c'est devenu une triste coutume en France -, le préfet du Nord a interdit les supporters lensois de déplacement à Lille pour le derby de samedi soir. Une décision que les ultras sang et or contestent bien évidemment mais, contrairement à leurs homologues hexagonaux, ils ont décidé de proposer une alternative au préfet plutôt que de simplement critiquer sa décision. Une idée brillante qui, en plus, repose sur des arguments recevables susceptibles de faire changer d'avis les autorités.

Pour commencer, les Red Tigers expliquent que fermer le parcage visiteurs à Pierre-Mauroy pour le derby représente un risque car de nombreux supporters lensois pourraient tout de même faire le voyage dans la capitale des Flandres et être éparpillés dans les tribunes. Pour éviter un tel scénario, le groupe ultra propose donc d'ouvrir le parcage et a carrément établi une feuille de route, avec rendez-vous à Faches-Thumesnil à 17h, départ à 18h pour Lille avec encadrement de la police, etc. Si cette initiative aboutie, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme de coopération entre les supporters et les autorités.

RT @lequipe Les supporters de Lens proposent un protocole au préfet pour assister au derby à Lillehttps://t.co/lGqkCbp1xk — C.C. (@FootSuppAAD) April 12, 2022

Pour résumer Privés de derby par un arrêté préfectoral, les ultras du RC Lens ont publié un communiqué pour expliquer qu'il serait préférable de se rendre dans le parcage du stade du LOSC plutôt que d'être éparpillés dans les tribunes.

Raphaël Nouet

Rédacteur