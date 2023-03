RC Lens - LOSC : un choix très fort de Haise dans son onze ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Arrivé cet hiver au RC Lens en provenance de Mayence, Angelo Fulgini, auteur de débuts tonitruants sous les couleurs sang et or avec déjà 2 buts inscrits en 5 matchs de Ligue 1 disputés, devrait être remplaçant lors de ce derby du Nord, si l'on en croit les informations du journal L'Équipe. C'est Florian Sotoca, Adrien Thomasson et Loïs Openda qui devrait composer l'attaque lensoise. Comme annoncé par Franck Haise en conférence de presse, Facundo Medina, sorti blessé au genou gauche lors de la victoire ce mercredi face au FC Nantes (2-1), en quart de finale de la Coupe de France, est, lui, incertain. Du côté Lillois, c'est Timothy Weah qui devrait remplacer Bafodé Diakité, victime d’une lésion musculaire intrinsèque des ischio-jambiers de la jambe gauche le week-end dernier face à Brest (2-1) au poste de latéral droit. Pour le reste, c'est du classique.

Podcast Men's Up Life

Les compos probables

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Haïdara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Thomasson - Sotoca.

LOSC : Chevalier - Weah, Fonte, Djalo, Gudmundsson - André, And. Gomes, Cabella, Bamba - Ang. Gomes - David.

Pour résumer Découvrez les compos que devraient aligner Franck Haise et Paulo Fonseca lors du derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur