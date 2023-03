RC Lens - LOSC : une première victoire pour les Dogues avant le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Toujours explosif, le derby du Nord entre Lens et Lille samedi promet énormément car, sportivement, les deux clubs sont dans le haut du tableau. Quatrième, les Sang et Or ont six points et deux places d'avance sur les Dogues. Chaque camp se doit de l'emporter pour ne pas se faire distancer par la concurrence. Ce contexte promet un Bollaert encore plus bouillant que d'habitude.

Les Dogues pourront compter samedi après-midi sur un arbitre qui leur porte chance. En effet, c'est François Letexier que la LFP a désigné pour cette rencontre. C'est déjà lui qui était au sifflet pour le derby aller, remporté par le LOSC 1-0. Il a officié lors d'un deuxième match des Lillois cette saison, c'était à Clermont et ils s'étaient imposés 2-0. Monsieur 100%, donc, pour les Nordistes cette saison !