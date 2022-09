RC Lens : malgré le nul à Nantes, les Sang et Or s’offrent deux records

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Dans un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, le RC Lens a concédé ce dimanche un match nul et vierge sur la pelouse du FC Nantes (0-0), à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1.

Début de saison historique pour les Sang et Or

Malgré ce nul, les hommes de Franck Haise, qui réalisent un excellent début de saison, pointant à la quatrième place après huit journées disputées, ont battu deux records juste avant la trêve internationale. En effet, c’est la première fois dans son histoire que le club artésien enchaîne une huitième rencontre sans défaite en autant de journées de Ligue 1 et qu’il compte 18 points sur 24 possibles.

Le classement avant la trêve 📌



Satisfait de la position de votre équipe ? 👀 pic.twitter.com/KD4t4HIk85 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 18, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur