RC Lens : Martel dévoile les 3 ingrédients de la recette miracle des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Le RC Lens a encore fait étalage de sa philosophie mercredi à Saint-Étienne. Bien en place, les Sang et Or ont pressé haut les Verts et ont dominé les débats pour finalement s’imposer sans coup férir (3-2).

Ce succès permet au RC Lens de se caler au chaud à la cinquième place de L1 avant les dix derniers matches de la saison. Interrogé sur le brillant parcours des hommes de Franck Haise cette saison, Gervais Martel ne s’est pas dit surpris tant les ingrédients sont présents à la Gaillette.

Le Mercato au centre de la réussite du RC Lens

« Je suis agréablement surpris mais il y a des explications à tout, a-t-il affirmé dans L’Équipe. D’abord, Joseph Oughourlian, qui réfléchit à trois mille à l’heure et a pris l’option de se renforcer malgré le Covid. Il a eu le courage de faire de gros investissements : Ganago, Fofana, Clauss, Kakuta, Badé. Ce recrutement a été parfait. Il faut féliciter Florent Ghisolfi et les gars qui bossent à ses côtés car l’effectif est complet. Ensuite, un staff a été mis en place autour d’un entraîneur méconnu mais avec une façon de faire jouer l’équipe réjouissante. Tous les joueurs sont concernés, à la récupération comme en phase offensive. Quand ils ont des contres à négocier, ils sont quatre ou cinq à offrir des solutions. »