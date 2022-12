RC Lens : Martel transmet un message fort à Haise et ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Ce samedi avait lieu à La Gaillette la célébration du vingtième anniversaire du centre d'entraînement du RC Lens. Une idée forte de Gervais Martel, qui a lancé ce projet au moment où les Sang et Or traversaient la plus belle période de leur histoire, symbolisée par les deux seuls titres de leur palmarès, le championnat de France 1998 et la Coupe de la Ligue 1999. La Gaillette a ouvert ses portes en 2022. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, 300 personnes étaient invitées sous le dôme. Elles ont écouté Joseph Oughourlian rendre hommage à Gervais Martel et ce dernier revenir sur la genèse du projet mais également s'adresser à Franck Haise, présent dans la foule : « Franck, tu pourras passer le message à tes joueurs : moi, j’y crois ! ». Le mythique dirigeant voulait certainement parler d'une qualification pour une Coupe d'Europe, le Racing, 2e, étant effectivement bien parti. A moins qu'il ne parlait du titre ? 20 ans de la Gaillette : les cinq meilleurs joueurs formés au RC Lens https://t.co/vlkPMn2cBP — Info Paris Radio (@InfoParisRadio) December 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur